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Elazığ Haroğlu Dağı'nda tesadüfen keşfedildi! 'O kadar güzel ki insan bakmaya kıyamıyor...'
Son dakika haberine göre; Elazığ'da 2 bin 340 rakımlı Haroğlu Dağı'nın zirvesinde tesadüfen keşfedilen böcek türü, renkleriyle ilgi çekiyor. Prof. Dr. İnanç Özgen, "Küresel ısınmadan dolayı hava sıcaklıkları değişti. Tarımsal ilaçların zararlı etkileri oldu. Bu nedenle nadir görülen bir tür. Akademik kaynaklara göre daha önce düşük rakımlarda görülmüş. Bu türü bu kadar yüksek rakımda doğa gezisi sayesinde tespit edebildik. Renkli tüyleri o kadar güzel ki insan bakmaya kıyamıyor." ifadelerini kullandı.