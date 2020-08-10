Ekskavatör ne demek? Türkiye'nin ilk yerli iş makinesi görücüye çıktı! Eelektrikli ekskavatör ve özellikleri!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜBİTAK tarafından hayata geçirilen dünyadaki ilk lastik tekerlekli elektrikli iş makinesini test etti. Peki, 'Ekskavatör nedir? Elektrikli ekskavatör özellikleri nelerdir? Elektrikle çalışan ilk yerli iş makinesi HICON ekskavatör özellikleri...
Elektrikle çalışan ilk yerli iş makinesi görücüye çıktı. 7 ton ağırlığındaki yerli ve milli elektrikle çalışan iş makinesi Tübitak tarafından hayata geçirildi. Ekskavatörün hayata geçirilmesinde yerli mühendisler görev aldı.
Hidromek, tamamen elektrikli bir kompakt ekskavatör olan Hicon 7 W'yi Bauma’da tanıtıyor. Yüzde 100 elektrikli HİCON 7W, sahip olduğu elektrik motoru sayesinde, daha sessiz, daha verimli ve çevre dostu olmasıyla öne çıkıyor. Sıfır emisyonlu olması ve kompakt boyutları ile çevresel etkiyi azaltan HİCON 7W, şehrin birçok noktasında kolaylıkla kullanılabiliyor. HİCON 7 W kullanıcılarına binaların içinde, bahçelerde ve parklarda, şehir içi şantiyelerde, tünellerde ve yer altında çalışma imkânı sunuyor.
Yakıt tüketiminin olmaması, verimli güç tüketimi sağlayan motoru ve bakım maliyetlerinin düşük olması HİCON 7 W’yu ekonomik kılıyor. Tek şarjla 8 saat kullanım sağlayan HİCON 7W’da bulunan standart soket makinenin kendi kendini şarj etmesini sağlıyor.Araç şarj istasyonlarında kolaylıkla 3 saatte tam şarj olan HİCON 7 W, hızlı şarj ile 30 dakika içinde de şarj olabiliyor. Ayrıca, uygun prizlere evde veya garajda da şarj edilebiliyor.
ELEKTRİKLİ EKSKAVATÖR HICON ÖZELLİKLERİ
- Hızlı şarj istasyonlarında şarj edilebilecek.
- Dünyanın ilk plastik tekerli iş makinesi olarak tarihe geçti.
- Tübitak'ın desteği ile yapıldı.
- Tam şarjla 8 saat çalışıyor.
- Akıllı hidrolik sistemle çalışıyor. En önemli özelliği verimliliğin yüksek tüketim değerleri oldukça düşük olması.
- Bakım için gereken elemanlar bulunmuyor. Uzun süre bakım gerektirmeden sahada çalışabiliyor. Şehirlerde çok rahat çalışan, gürültüsüz ve çevresel güvenliğe sahip araçlarından biri.
- 3 direksiyon modu bulunuyor.
- Yüzde yüz yerli dünyanın ilk lastik tekerlekli 7 ton kapasiteli elektrikli iş makinası
- Bilgi ekranı sayesinde etrafındaki araçlarla iletişim kurabiliyor. Görsel ve sesli olarak uyarı sistemi ile yaya ve araçları uyarıyor. Uyarı sistemi güvenli kullanım sunuyor.
- Üzerindeki güneş pilleri ile çevreci.
- Dünya çapında birçok önemli kuruluştan tasarım ödülü aldı.
- Operatörü aracı kişisel olarak değiştirebiliyor.
- 2021 yılı sonunda seri imalata hazır hale getirilecek.