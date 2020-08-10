Ekskavatör ne demek? Türkiye'nin ilk yerli iş makinesi görücüye çıktı! Eelektrikli ekskavatör ve özellikleri!

Elektrikle çalışan ilk yerli iş makinesi görücüye çıktı. 7 ton ağırlığındaki yerli ve milli elektrikle çalışan iş makinesi Tübitak tarafından hayata geçirildi. Ekskavatörün hayata geçirilmesinde yerli mühendisler görev aldı.

Hidromek, tamamen elektrikli bir kompakt ekskavatör olan Hicon 7 W'yi Bauma’da tanıtıyor. Yüzde 100 elektrikli HİCON 7W, sahip olduğu elektrik motoru sayesinde, daha sessiz, daha verimli ve çevre dostu olmasıyla öne çıkıyor. Sıfır emisyonlu olması ve kompakt boyutları ile çevresel etkiyi azaltan HİCON 7W, şehrin birçok noktasında kolaylıkla kullanılabiliyor. HİCON 7 W kullanıcılarına binaların içinde, bahçelerde ve parklarda, şehir içi şantiyelerde, tünellerde ve yer altında çalışma imkânı sunuyor.

Yakıt tüketiminin olmaması, verimli güç tüketimi sağlayan motoru ve bakım maliyetlerinin düşük olması HİCON 7 W’yu ekonomik kılıyor. Tek şarjla 8 saat kullanım sağlayan HİCON 7W’da bulunan standart soket makinenin kendi kendini şarj etmesini sağlıyor.Araç şarj istasyonlarında kolaylıkla 3 saatte tam şarj olan HİCON 7 W, hızlı şarj ile 30 dakika içinde de şarj olabiliyor. Ayrıca, uygun prizlere evde veya garajda da şarj edilebiliyor.