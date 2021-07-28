Ek puanlı yerleştirme nedir? Ek yerleştirme puanı ne oluyor, nasıl kullanılır?

Ek puanlı yerleştirme hakkındaki araştırmalar YKS sonuçlarının açıklanmasıyla arttı. Ek puanlı yerleştirme hakkında merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde derledik.

EK PUANLI YERLEŞTİRME NEDİR?

Ek Puanlı Yerleştirme ve Başarı Sırası; ÖSYM’nin açıkladığı sonuçlarda görülüyor. Bu ek puanlı sonucunuz hesaplanırken okuduğunuz lise ve okuduğunuz bölüm ile alakalı tercihler yapmanız durumunda sahip olacağınız puandır. Okuduğunuz lise meslek lisesi değil ise sizin için önemi olan bir puan değildir çünkü okulunuzdan size ek puan gelmeyecektir. Okulunuzdan alacağınız ek puan sadece okuduğunuz bölüm ile ilgili tercihler yapmanız durumda size verilir. Meslek lisesinden inşaat bölümünden mezun iseniz işletme seçmeniz durumunda bu puandan yaralanmazsınız.

EK PUANLI YERLEŞTİRME HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Meslek lisesinden elektrik bölümünden mezun olup elektrik ile ilgili üniversite bölümü seçmeniz durumunda ise ek puanlı yerleştirme ve başarı sıralamanız önemli olacaktır ve bu bölümde yazan puana göre yerleştirilmeniz yapılacaktır. Normal olarak aldığınız puanınız ile ek puanlı yerleştirme ve başarı sıralamanız farklı olarak hesaplanmaktadır birbirleriyle karıştırmamanız gerekmektedir. Ek puanlı sıralamanız sadece ek puan alabilen öğrenciler arasında yapılan sıralamadır ve sadece okuduğunuz bölüm ile ilgili tercihlerinizde ekleneceğini unutmamanız gerekmektedir.

Tercihlerinizi yaparken lisede okuduğunuz bölümden farklı tercihler yapacaksanız ek puanlı yerleştirme ve sizin başarı sıralamasına aldanmamanız gerekmektedir. Normal puanda çok düşük sıralamalarda olan öğrenciler ek puanlar ile birlikte çok iyi sıralamalara yükselebilmektedir ve bu ek puanı her tercihlerinde alacaklarını sanarak yanlış tercihler yapmakta ve herhangi bir üniversiteye yerleşme imkanı bulamamaktadırlar. Böyle sonuçlar ile karşılaşmamak için tercihlerinizi istekleriniz doğrultusunda bir bilen kişi ya da rehberlik öğretmenleriniz ile yapmakta fayda vardır.

YKS EK PUANLI YERLEŞTİRME NASIL OLUR?

2021 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2021 yılı yerleştirme puanları ile 2021 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

2021 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2021 yılı yerleştirme puanları ile 2021 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır. Tablo 3C, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanla yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir.

Tablo 3A ve Tablo 3B.1, ortaöğretimdeki bazı alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen ek puan uygulanacak lisans programlarını göstermektedir. Tablo 3A'da, Tablo 3B.1'de yer alan programlar için ek puanlar, 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır.

Adayların hangi yükseköğretim programları için ek puanlarının hesaplanacağını öğrenebilmeleri için Tablo 3A'da, Tablo 3B.1'de ve Tablo 3C'de alanlarını bulmaları ve bu alanların karşısındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir. Yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için YKS'de en az kaç puan almak gerektiği Tablo 1F ve Şekil 5'de gösterilmiştir. Hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik, eczacılık ve diş hekimliği programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sırasının ne olması gerektiği ise Tablo 1G'de yer almaktadır. Sınava giren adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri birlikte yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları YÖK'e elektronik ortamda iletilecektir.