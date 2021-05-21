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Ege'de fırtına dehşeti! 20 tekne battı

Ege'de fırtına dehşeti! 20 tekne battı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle 20 tekne battı.
 
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