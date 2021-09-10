Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon bölümleri EDHO hayranları tarafından merakla bekleniyor. Yayıncı kuruluş ATV’nin yeni sezon tanıtımında EDHO ekibinin de görülmesi sonrası “EDHO yeni sezon ne zaman?” sorularına yanıt aranamaya başlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ile ilgili merak edilenler…

EDHO takipçileri, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon için geri heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Reyting rekorları kıran EDHO hakkında ortaya atılan iddia kafaları karıştırırken, EDHO yeni sezon ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor 2021? Sorularına da yoğun bir şekilde yanıt aranıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

EDHO’nun yeni bölüm fragmanının henüz yayınlanmadı. Dizide Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Eylül sonunda çalışmalara başlayacaklarını söylerken, Gazeteci Birsen Altuntaş imzalı haberde, dizi ekibi ile ATV yönetimi arasında sorun çıktığı, kriz çözülmeden çekimlerin başlamayacağı öne sürüldü.

Yeni sezon tarihi henüz belli olmasa da dizinin 14 Eylül ya da 21 Eylül tarihinde ekranlarda gelmesi bekleniyor.

EDHO SON BÖLÜM ÖZETİ

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.