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Ece Erken ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tatilde!

Ece Erken ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tatilde! Sunucu Ece Erken, yuvasını yıkmakla suçlandığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum’da yakalandı.
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