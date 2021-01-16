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Ebru Polat'ın hesabındaki paralar buhar oldu! 'Acil ulaşın bana!'
Ebru Polat, bir bankada duran paralarının kaybolduğunu öne sürdü. Ünlü şarkıcı, ilgili bankayı etiketleyerek "Hesabımdaki para nerede? Acil ulaşın bana! Hatlarınız düşmüyor" diyerek isyan etti.
Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Ebru Polat, Twitter'da yayınladığı mesaj ile bankada duran paralarının buhar olup uçtuğunu iddia etti.