Ebrar Karakurt kimdir? Voleybolcu Ebrar Karakurt’un boyu kaç cm, nereli, yaşı kaç, hangi takımda oynuyor?

Ebrar Karakurt için yapılan araştırmalar arttı. A Milli Kadın Voleybol Takımında smaçör pozisyonunda oynayan Ebrar Karakurt oynadığı maçlarda dikkatleri üzerine çekti. Sempatik tavırları ve performansıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda genç yaşında büyük başarılara imza atıyor. Peki, Ebrar Karakurt boyu kaç cm? Ebrar Karakurt nereli, yaşı kaç? İşte Ebrar Karakurt hayatı…

A Milli Voleybol Takımı’nda öne çıkan isimlerden biri olan Ebrar Karakurt, Tokyo 2020 Olimpiyatları sonrasında sosyal medyada en çok konuşan isimlerden biri oldu. Henüz 21 yaşında olmasına rağmen en iyiler arasında yer alan Ebrar Karakurt kimdir? İşte Ebrar Karakurt’un merak edilen hayatı ve kariyeri…

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

17 Ocak 2000 yılında Balıkesir'de doğan Ebrar Karakurt pasör çaprazı olarak oynuyor. 1.96 metre boya sahip olan Karakurt, voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı. VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan 2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu.

U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

2021 yılı itibarıyla Türkiye kadın millî voleybol takımı ve İtalya takımı Igor Gorgonzola Novara'nın oyuncusudur.

2021 Mayıs ayı itibariyle Igor Gorgonzola Novara'ya transfer oldu. İtalya liginin güçlü takımlarından Igor Gorgonzola Novara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.