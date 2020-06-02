E-sınav Türkiye - 2020 elektronik ehliyet sınavı zaman? Elektronik ehliyet sınav (e-sınav) tarihleri!

Sürücü kurslarında teorik sınavlar, direksiyon sınavları ve eğitimler corona virüsü nedeniyle ertelenmişti. Sürücü kurslarının açılış tarihinin netleşmesinin ardından, 2020 elektronik ehliyet sınavı zaman? soruları da arttı. Vatandaşları E-sınav tarihini araştırıyor. İşte E-sınav Türkiye hakkında merak edilenler…

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde sürücü kurslarının 1 Haziran’da açılacağını açıklandı. Uzun süredir ehliyet almayı bekleyen adaylar normalleşme takvimiyle birlikte açılış tarihi belli olan sürüsü kursları hakkında araştırmalarını hızlandırırken, 2020 Elektronik ehliyet sınav tarihleri ne zaman, sorusuna da yanıt arama başladı. İşte E-sınav tarihleri…

E- Sınav 2020

Başvuru Tarihleri E-Sınav Tarihi Direksiyon Tarihi 1-10 Haziran Başvuran adayların yoğunluğuna göre 2 Hafta içerisinde sınava girilir Direksiyon tarihi MEB tarafından belirlenir. 1-10 Temmuz " " 1-10 Ağustos " " 1-10 Eylül " " 1-10 Ekim " " 1-10 Kasım " " 1-10 Aralık " Teorik sınavının geçilşmesinin ardından MEB tarafından belirlenir.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Kursiyerin “M” “A1” “A2” “A” “B1” “B” “D1” “D” “C1” “C” ve “F” sertifika türünden teorik eğitimini tamamlamış olması,

Kursiyerin e-sınav ücretini yatırmış olması,

Kursiyerin e-sınav randevu sistemi üzerinden sınav randevusu almış olması,

Kursiyerin son katıldığı e-sınav uygulamasının üzerinden en az 15 (on beş) gün geçmiş olması,

Sınav hakkı biten kursiyerlerin dosyası kapandığından e-sınav başvurusu için Özel MTSK müdürlüğüne yeniden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

e-Sınav giriş belgesi renkli fotoğraflı olup belgede kursiyerin salon ve kimlik bilgileri yer alır. Salon bilgilerinde kursiyerin sınava gireceği e-sınav merkezi (il/ilçe), bina, salon ve adres bilgileri yer alacaktır. Her sınav için yeniden düzenlenen renkli fotoğraflı sınav giriş belgesinde Özel MTSK’ nın adı, kurs müdürlüğünün bağlı olduğu il/ilçe ve dikkat bölümleri yer alır. Kimlik bilgilerinde kursiyerin T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi bulunur.

SINAV UYGULAMASI

e-Sınav uygulaması belirlenen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

Sınav görevlileri sınav başlamadan önce e-sınav salonunda hazır bulunacaktır. Sınav başlama saatinden 15 (on beş) dakika önce sisteme girmeyen görevliler hakkında, Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümleri gereğince sınav görevi verilmeme tedbiri uygulanacaktır.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için kursiyerler, sınav saatinden en geç 20 (yirmi) dakika önce sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır.

Salon görevlileri sınav başlamadan önce kursiyerlerin kullanımına sunulan bilgisayarları kontrol ederek hazır hâle getirecek, herhangi bir sorun olması durumunda yedek bilgisayarı kullanıma açacaktır.

Kursiyer sınava gelirken; renkli fotoğraflı, çift mühür/kaşeli ve imzalı sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgesini yanında bulunduracak ve bu belgeleri ibraz ederek sınava katılacaktır.