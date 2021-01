E okul ortalama hesaplama! E okul ders ortalama hesaplama ve bakma nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni karne düzenlemesi ayrıntılarını geçtiğimiz günlerde paylaştı. İlk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanlarıyla belirleneceği, yüz yüze sınavların karne notuna yansımayacağı açıklanmış ancak, salgın koşulları ve uygulamada birlik açısından bu karardan vazgeçildi. MEB, önceki gün yaptığı yeni açıklamasında ilkokul ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanıyla belirleneceğini, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karneye dahil edilmeyeceğini açıkladı. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak’a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek. Ortaokullarda ayrıca varsa proje puanları da karne notunda etkili olacak. İşte E okul ortalama hesaplama ve karne süreci ile ilgili detaylar…

Dönem puanları nasıl belirlenecek?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceği, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı.

MEB tarafından 25 Aralık 2020'de yapılan düzenlemede, ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağı duyurulmuştu.

Bu kapsamda, ilkokul ve ortaokullarda birinci dönem karnelerinin hazırlanması sürecinde, salgın koşullarından kaynaklı gereksinimler ve öğrencilerin yararı gözetilerek, uygulamada birlik sağlamak amacıyla yapılacak dönem sonu işlemleri hakkında velileri rahatlatacak bir düzenlemeye gidildi.

İllere gönderilen yazıyla ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

Öte yandan, salgın koşulları ve halk sağlığının korunması ilkesi göz önünde bulundurularak, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretim yılının birinci döneminde karne basımı ve dağıtımının yapılmayacağı, karnelerin elektronik ortamda erişime açılacağı da belirtildi.

25 Aralık 2020'de MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak. 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

Ortalama nasıl hesaplanır?

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

Ders notu hesaplama işlemi öğrencinin karne notunu belirleyen en önemli unsurdur. Öğrencilerin dönem içerisindeki yazılı, sözlü, performans, proje vb. gibi notların ortalaması bulunarak hesaplanır. Ortalama hesaplama işlemi notların toplamı, not sayısına bölümü ile bulunur.

Örnek hesaplama:

Matematik 1. yazılı sonucu: 70

Matematik 2. yazılı sonucu: 80

Matematik 1. performans notu: 90

Matematik 2. performans notu: 100

70 + 80 + 90 + 100 = 340 / 4 = 85 (4 rakamı toplam not sayısıdır.)

Ders notu ortalaması: 85 olacaktır.

İlkokul not ortalaması hesaplama

İlkokul ve ortaokul yani 1 ile 8 sınıf arasındaki öğrenciler için ders notu hesaplama yöntemi aynıdır. Projeler, performansa yönelik çalışmalar, sözlü ve yazılı sınavlardan aldıkları puanların ortalaması hesaplanarak bulunur. İlkokul ve ortaokul not ortalaması hesaplama yöntemi için şu adımları kullanabilirsiniz:

Yazılı Sınav:

Yazılı Sınav:

Proje Görevi:

Ders Etkin. Katılım:

Aldığınız notları yazın. Eğer daha fazla proje ödevi veya benzer puanlarınız varsa ekleme yapabilirsiniz. Aldığınız notları ilgili bölüme yazın. Daha sonra girdiğiniz notların hepsini toplayıp girdiğiniz not sayısına bölün.

Kredili sistem not ortalaması

Kredili not sistemi genellikle üniversitelerde kullanılmaktadır. Öğrencinin not ortalaması burada; öğrencinin dönem içinde almış olduğu ders sayısı, her dersin kredi puanı gibi etkenler ile bulunur.

Not sistemi: AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, FD, FF

Dönem ders sayısı: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

Ders Kredisi: 0,5 , 1, 1,5 , 2, 2,5 , 3,5 , 4

Genel tüm dönemlerde elde ettiği ağırlıklı krediler toplamının toplam ders kredisine bölünmesiyle hesaplanır.

Her dersin kredi sayısı ile o derste alınan notun başarı puanının çarpılması sonucu ağırlıklı krediler toplamı elde edilir.

Tüm derslere ait başarı notları ve derslerin kredi sayısı kullanılarak hesaplanan puan türü de genel akademik ortalamayı verir.

Takdir teşekkür hesaplama?

İlkokul-ortaokul ve imam hatip ortaokulu takdir teşekkür hesaplama

İlköğretim kurumları yönetmeliğine göre takdir teşekkür hesaplama işlemi, liseye göre farklılık gösterebilecek.

İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür", 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" belgesi ile ödüllendirilmektedir.

İftihar belgesi ise, Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrencilere ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokullarda ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından verilir.

İftihar Belgesiyle ödüllendirilenler, özel olarak yapılacak bir toplantı veya törende diğer öğrencilere duyurulur. Bu öğrencilerin adları ve fotoğrafları okulun internet sayfasında yayınlanır ve uygun bir yere asılır.

Kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından birini alan öğrenciye o eğitim ve öğretim yılı içinde teşekkür, takdir ve iftihar belgesi verilmez.

Lise takdir teşekkür hesaplama

Okullara devamı sağlamak için çaba gösteren Milli Eğitim Bakanlığı, takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi.

Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.