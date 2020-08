E-Okul nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS 1 nakil başvurusu...

LGS yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından LGS nakil işlemleri araştırılmaya başlandı. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla adayların hangi liseyi kazandıklarının belli olmasının dışında yerleştirmeye esas 1. nakil süreci de başlayacak. Peki, LGS nakil nasıl yapılır 2020? LGS nakil tarihleri ve LGS nakil başvuruları…

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS nakil başvurularında da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarında yerleştirme başvuruları alınacak. 24-26 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi yapılabilecek.

Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos’ta açıklanacak. Sonuçların ardından nakil dönemi başlayacak. Nakil işlemi için tercih başvuruları, 10-14 Ağustos ve 17-21 Ağustos tarihlerinde 2 dönemde yapılacak. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercih edecek. Tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, nakil dönemlerinde tercih yapabilecek. Nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos ve 24 Ağustos’ta açıklanacak.

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olanlara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek. Tercih yapmayan veya hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açık liselere yönlendirilecek.

LGS NAKİL BAŞVURU TARİHİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

LGS NAKİL BAŞVURU ŞARTLARI

LGS 1. nakil ve 2. nakil başvurusu için öğrencilerden aranan şartlar aşağıdaki gibidir;

*Hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar. (Bu adaylar, hem yerel hem merkezi yerleştirme hem de pansiyonlu okullar için tercih yapabilecekler.)

*Merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrenciler yine merkezi yerleştirme için tercihte bulunabilirler. Yeni tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adayların kayıtları daha önce yerleştikleri okulda devam eder.

*Yerel yerleştirmeyle yerleşen adaylar merkezi yerleştirme için başvuruda bulunabilirler. Herhangi bir tercihine yerleşemediği takdirde daha önce yerleştirildikleri okuldan kayıtları devam eder.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecek.

LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

LGS boş kontenjanlar henüz belli olmadı. Okulların boş kontenjanları MEB tarafından açıklanacak.