E okul alan seçimi nasıl yapılır 2020? Meslek lisesi alan seçimi tercih kodları 2020 ve alan değişikliği 2020 kılavuzu (ATM AMP alan seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak?)

Lisede alan seçimi ne zaman 2020? Sorusu merak ediliyordu. Alan tercih işlemleri Tercih başvuruları 29 Haziran-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri veli tarafından bireysel olarak e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılabilecek. İnternetten başvuru yapamayan veliler ise form doldurulup imzalı olarak okul idaresine vererek, kendi adına okul idaresince de bireysel başvuru ekranından başvuru da yapılabilecek. Peki, E okuldan bölüm tercih nasıl yapılır? E okul alan seçimi sonuçları 2020 açıklanacak? İşte adım adım 9. Sınıf alan seçimi 2020 süreci…

E- okul alan seçimi nasıl yapılır, sorusu AMP ve ATM tercih işlemlerinin başlamasıyla yoğun bir şekilde soruluyor. En fazla 15 tercih yapılabilecek olup öğrenciler öğrenim gördükleri okulun dışındaki okul ve alanları da tercih edebilecek. Peki, 9. sınıf alan seçimi 2020 nasıl yapılır? İşte E Okul alan seçimi ve AMP ATM tercih işlemleri…

E OKUL ALAN SEÇİMİ NASIL YAPILIR? (LİSE ALAN SEÇİMİ 2020)

1- e-okul.meb:gov.tr ANASAYFASINI AÇINIZ

2- Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş İşlemleri SEÇENEĞİNİ BULUNUZ

3- Seçime Tıklayınız

4- Öğrenci Bilgilerini Giriniz

5- Seçmek İstediğiniz Alanları Sıralayınız. Örneğin: Fındıklı Mtal İçin 700607 Kodunu Giriniz. Varsa Diğer Kodları Giriniz.

6- Kaydedin.

E-okul yönetim bilgi sistemi giriş sayfasını açıyoruz (sisteme buradan giriş yapmayacağız)

Giriş sayfasının en altında “AMP (Anadolu Meslek Programı) ve ATP (Anadolu Teknik Programı) bireysel başvuru için tıklayınız” yazan kısmı tıklıyoruz.

Tıkladığımızda açılan sayfaya güvenlik kodunu, T.C. kimlik numaramızı, okul numaramızı yazıp giriş kısmını tıklıyoruz.

Açılan sayfanın solunda yer alan “Anadolu Meslek Programı Tercih İşlemleri”ni tıklıyoruz. (eğer, başka bir teknik liseyi tercih edeceksek, Anadolu Teknik Programı Tercih İşlemleri”ni tıklıyoruz. Açılan sayfadaki tercihleri tıklayarak seçimimizi yapıyoruz ve sayfanın üzerindeki kaydet butonunu tıklıyoruz

Kaydetme işlemini yaptığımızda ekranda beliren numarayı mutlaka önemli bir yere not ediyoruz veya ekran çıktısını alarak saklıyoruz. Bu numara, sisteme daha sonra giriş yapmak istediğimizde “güvenlik kayıt no” olarak kullanılacaktır.

Mevcut Okul İçin Okulun Kodunu Yazmak Gerekiyor. Başka Bir Alana Geçerek Okul Ve Dal Tercihinizi Değiştirmek İstiyorsanız O Okula Ait Kodları Öncelik Sıranıza Göre Yazınız.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ 2020 KILAVUZU

ALAN TERCİH BAŞVURUSU

Tercih başvurusu, ilan edilen meslek alanının tercih kodunun adayın öncelik sırasına göre sisteme girilmesiyle olacaktır.

AMP de bulunan alanlardan en fazla 15 tercih yapılabilecek olup öğrenciler öğrenim gördükleri okulun dışındaki okul ve alanları da tercih edebileceklerdir.

Bireysel başvuru yapmayıp EK-1 formunu teslim etmek suretiyle başvuru yapacak olan adayların tercih bildirim formlarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine hatasız ve eksiksiz olarak girilmesi okul müdürlüğünün sorumluluğundadır.

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine meslek alanı tercihleri girilmemiş öğrenciler, merkezi yerleştirme ile yerleştirilemeyeceğinden tüm öğrencilerin tercih yapması sağlanacaktır.

Yapılan tercih başvuruları okul müdürlüğü tarafından takvimde belirtilen tarihlerde e-Okul Sisteminde onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme onaylama işleminden önce yapılacaktır.

e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde onaylanan tercihlerin çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığı veliye verilecektir.

Tercih ve yerleştirme ile ilgili işlemler https://e-okul.meb.gov.tradresinden yapılacaktır.

E OKUL ALAN YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Tercih başvurusunda bulunan öğrencilerin, AYP ve tercih sıraları dikkate alınarak öncelikli olarak kendi okulu içindeki alana merkezi sistem ile yerleştirme işlemi yapılacaktır. Boş kontenjan kalması halinde diğer okullardan alan tercihi yapan öğrenciler de AYP ye göre merkezi sistem ileyerleştirilecektir.

Merkezi sistem ile Denizcilik alanına ön yerleştirmesi yapıldığı halde "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu"nu alamayan öğrenciler 9 uncu sınıfı okuduğu okulun bulunduğu İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu tarafından AYP'sine uygun bir alana yerleştirilir.

Denizcilik alanında boş kontenjan bulunması halinde "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu" almak kaydıyla diğer okul ve alanlardan 10 uncu sınıf birinci dönem sonuna kadar AYP üstünlüğü dikkate alınarak Yönetmelik hükümlerine göre alan değişikliği yoluyla nakil ve geçiş yapılabilir.

Yerleştirildiği alanı değiştirmek isteyen öğrenciler kontenjan açığı bulunması durumunda koşullarını taşıdıkları alanlara 10 uncu sınıfta birinci dönemin sonuna kadar alan değiştirerek de geçiş yapabilirler.

AMP VE ATM YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AMP meslek alanlarına yerleştirme sonuçları 17 Temmuz 2020 de ilan edilecektir. Sonuçlar, https://e-okul.meb.gov.tr ve Veli Bilgilendirme Sisteminden duyurulacaktır.

Ayrıca 8383 Mobil Bilgilendirme Servisine üye olan velilerin cep telefonlarına kısa mesaj(SMS) gönderilecektir.