e devlet aşı randevusu ve aşı sırası nasıl alınır? Türkiye'de koronavirüs aşı uygulamaları tüm hızıyla devam ediyor. Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden ülke genelinde toplam aşılanan kişi sayısı canlı olarak takip edilebiliyor. Risk ve yaş gruplarına göre aşı randevu sistemi açılıyor. İşte e devlet girişi ile aşı randevusu sorgulama ve alma!

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en önemli adım olan Covid-19 aşı çalışmaları devam ederken, aşılanan kişi sayısı da artıyor. Türkiye'de 13 Haziran 2021 itibariyle 33 milyon 779 bin 100 doz koronavirüs aşısı yapıldı. Türkiye rakamsal olarak Çin, ABD, Hindistan, İngiltere, Brezilya, Almanya, Fransa ve İtalya'dan sonra en çok aşı yapan ülkelerden biri. Peki, e devlet üzerinden aşı randevusu nasıl alınır? e devlet girişi ile aşı randevusu sorgulama ve alma!

e devlet randevusu nasıl alınır?

Aşı randevusu alabilmek için öncelikle kişinin Covid-19 aşısı için aşı grubunda olup olmadığını sorgulaması gerekiyor. Aşı sorgulamasını e-Nabız hesaplarına girerek “Covid-19 aşı durumunu sorgula” sekmesi altından kolaylıkla yapabilirken, aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atarak da aşı sırasının size gelip gelmediğini sorgulayabilirsiniz. Bu basamağın tamamlanmasının ardından aşı randevusunu e-Nabız üzerinden MHRS'ye bağlanarak ya da MHRS web, mobil uygulamalarını kullanarak ya da ALO182 hattını arayarak alabilirsiniz.

Randevu bilgileri hem e-Nabız'da hem de vatandaşın cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.

E-Devlet girişi ile basit bir şekilde aşı randevusu oluşturmak da mümkün.

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.

Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.

"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.

"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.

Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.

AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ