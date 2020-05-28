E-devlet er sınıflandırma sonucu - Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak 28 Mayıs? İşte Askerlik yerleri sorgulama…

Askerler yeri saat kaçta açıklanır? Er sınıflandırma sonuçları saat kaçta açıklanır? soruları günün en çok araştırılan sorularından oldu. Corona virüsü nedeniyle ertelenen celp dönemleri belli oldu. Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 celp ve sevk dönemlerinde sevke tabi askerlik yükümlülerinin seçim ve sınıflandırma sonuçlarını içeren askerlik yerleri ise bugün açıklanacak. asal.msb.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak askerlik yerleri, MSB tarafından e-Devlet üzerinden asker adayları ile paylaşılacak. İşte E-devlet askerlik sorgulama ve Askerlik yerleri öğrenme detayları…

Corona virüsü nedeniyle mayıs celbinde askere alınacak adayların sevk işlemleri ertelenince Askerlik yeri ne zaman açıklanır? Celp ve sevk tarihleri ne zaman belli olur? Soruları artmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları ve normalleşme sürecine yönelik planlamaları anlatmıştı. MSB'den yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 sevk ve celp dönemlerine ilişkin sınıflandırma sonuçları kısa bir süre sonra paylaşılacak, açıklamasıyla hem celp ve terhis süreciyle ilgili sorulan sorular cevap bulunca, adaylar bu kez Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? E-devlet er sınıflandırma sonucu nasıl sorgulanır? Sorularına yanıt arama başladı. İşte E-devlet askerlik sorgulama süreci hakkında merak edilenler…

ASKERLER YERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

MSB'den yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 sevk ve celp dönemlerine ilişkin sınıflandırma sonuçları yani askerlik yerleri 28 Mayıs 2020 günü e-devlet üzerinden açıklanacak.

E-DEVLET ER SINIFLANDIRMA SONUCU – ASKERLİK YERİ SOGULAMA

Kamu dairelerindeki pek çok işlemin gerçekleştirildiği e Devlet, askerlik tecil durumunu takip etmek isteyenler ya da askere gitmek üzere işlemlerini tamamlamış olanlar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Askerlik yeri sorgulama işlemleri https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir e-Devlet'in resmi web sitesi aracılığıyla giriş yaparak gerçekleştiriliyor. Aşağıdaki bağlantı üzerinden E-Devlet sistemine giriş yaparak askerlik yeri ve durum belgesi sorgulamalarınızı yapabilirsiniz.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları da, Milli Savunma Bakanlığı'nın E-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek.



BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA

CELP TARİHLERİ

Milli Savunma Bakanlığı’nın atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran’da, celp işlemleri 5 Haziran’da, bedelli askerlik işlemleri 20 Haziran’da yeniden başlayacak.

BAKAN AKAR'IN AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Akar, Kovid-19 sürecinde normalleşme adımları kapsamında yaptıkları planlamalar hakkında da bilgi verdi.



Genel normalleşme planının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlatan Akar, bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı olarak kendilerine düşen bölümleri çalıştıklarını anlattı.



Akar, normalleşme adımlarını atarken de her an teyakkuz halinde olduklarını, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için ilk günkü dikkat ve hassasiyetle çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.



Hulusi Akar, önlemler kapsamında ertelenen personel temini, atama ve görevlendirmeler ile okullardaki eğitimi 1 Haziran'dan itibaren başlatmayı planladıklarını, ertelenen Milli Savunma Üniversitesi sınavının 14 Haziran'da yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Süreçte, bir taraftan teröristle bir taraftan da virüsle mücadeleyi başarıyla sürdürdüklerini söyleyen Akar, şöyle devam etti:



"Fakat normalleşme de bir zaruret, bir ihtiyaç. Bu manada hem celplerin hem de terhislerin başlaması konusunda gerekli çalışmaları yaptık. En önemli amacımız, terhis olan Mehmetçiğin evine sağlıklı şekilde gitmesi, evinden kışlaya gelen Mehmetçiğin de sağlıklı olarak birliğine katılması. Bunun için gayret gösteriyoruz. Zaten erteleme de bu nedenle oldu. 1 aylık süre içinde yapacağımız hazırlıkları yaptık. Yapmaya çalıştığımız husus, 31 Mayıs'tan itibaren terhislerin başlaması, buna karşılık 5 Haziran'dan itibaren de celplerin başlaması.



Bedelli statüsünde bir değişiklik yok, 20 Haziran'dan itibaren de onların celpleri başlayacak. 4 haftalık eğitimlerini yapmak suretiyle vatani görevlerini tamamlayacaklar. 'Bedelli uzaktan eğitimle yapılsın' gibi bir çalışma gündemimizde yok."

Kışlalarda alınacak tedbirlerin sorulması üzerine Akar, celplerle ilgili tüm çalışmaların yapıldığını, Sağlık Bakanlığıyla koordinasyon içerisinde bunları yürüttüklerini söyledi.Akar, "5 Haziran'dan itibaren celbi yapılacak tüm gençlerimiz teste tabi tutulacak. Orada testleri yapılacak, Askerlik şubeleri bunu planladılar. Sevkten 3-4 gün önce gerçekleştirilecek. Testlerin sonuçları belirlendikten sonra gençler birliklerine sevk edilecekler." dedi.



Hulusi Akar, 5 Haziran öncesindeki 4 gün boyunca, 100 bin civarındaki gence PCR testi uygulanacağını dile getirerek, sonuçların en kısa zamanda alınacağını, sonuçlara göre işlemlerin yapılacağını belirtti.