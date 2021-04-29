e başvuru çalışma izin belgesi! Çalışma izni nasıl alınır? İşte çalışma izin belgesi sorgulama

Sokağa çıkma yasağında çalışma izin belgesi almak için vatandaşlar e-devlet sistemine yöneldi. 17 günlük sokağa çıkma yasağında muaf tutulup, çalışmak durumunda olan vatandaşlar dışarı çıkabilmek için çalışma izin belgesi almalı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre market, bakkal, üretim, lojistik, tedarik gibi sektörlerde çalışan vatandaşlar, çalışma izni almak için e-Devlet üzerinden SGK ekranına başvuru yapması gerekiyor. Çalışma belgesi nasıl alınır?

Çalışma belgesi e devlet üzerinden alınacak. Tam kapanma süresince muaf olanlar vatandaşlar, ceza almamak için çalışma izni alacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada, "e-Devlet üzerinden SGK tuşuna basıp T.C. kimlik numaraları girilerek, çıktı alınacak." ifadesini kullandı. Çalışma izni belgesi nasıl alınır? Sokağa çıkma yasağında e-devlet üzerinden çalışma izin belgesi sorgulama ve alma

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

e-Devlet üzerinden SGK tuşuna basıp T.C. kimlik numarası girilerek, çıktı almak yeterli olacak.

Çıktı alınamaması durumunda çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında ad, soyad ve kurumun 'Bu benim şu SGK kaydıyla çalışanımdır. Bunun suistimalinden ben de sorumluyum' diye bir kağıt imzalayacak.

ÇALIŞMA BELGESİ ALMA EKRANI

E devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekiyor. Ardından e devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan SGK kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktısını alabilirsiniz.

E DEVLET SGK KAYIT BELGESİ SORGULAMA EKRANI