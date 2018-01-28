Düzce'de Mehmetçik’e konvoylu destek

Düzce Otobüsçüler, Minibüsçüler ve Servis Araçları Odası, düzenledikleri konvoyla Afrin Bölgesi’nde devam eden “Zeytin Dalı” operasyonuna katılan askerlere destek verdi. Askerler için konvoyun başlangıcında harekata katılan askerler ve şehitler için dua eden şoförler ardında yaptıkları konvoyla Düzce Şehir Merkezinde kornalar eşliğinde destek turu attı.

