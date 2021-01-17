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Düzce'de feci kaza: 2'si çocuk 6 yaralı var

DHA |  17 Ocak 2021 Pazar - 1:56 | Son Güncelleme : 17 01 2021 - 1:56

Düzce'de pikabın şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaza, gece saatlerinde Beyköy Beldesi Samandare yolu üzerinde meydana geldi. Samandere köyü istikametine giden Ümit Can yönetimindeki 54 ANN 999 plakalı kamyonet, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 20 metrelik şarampolden Uğur Suyu deresine yuvarlandı. Kazada sürücü Ümit Can, Handan Aktürk, Berrak Aktürk, Yaprak Aktürk, Derin Can ve Cansu Usta yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıları sedyeye koyarak dere yatağından yola çıkardı. Yaralanan 6 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Düzce pikab şarampole
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