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Duyan geliyor! Akın ediyorlar... 2 katına çıkıyor

Duyan geliyor! Akın ediyorlar... 2 katına çıkıyor Bursa’da turşusuyla ünlenen Gedelek Mahallesi, 4 aylık turşu sezonunda ortaya çıkan iş gücü açığı nedeniyle göç alıyor. 
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