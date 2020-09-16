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Dünyaya yön verecek teknoloji! Gözler Türkiye'de
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Sürü İHA Teknoloji Geliştirme ve Gösterim Projesi kapsamında mikro ölçekli firmalar ve KOBİ’lerin katılımıyla düzenlediği yarışmanın ilk aşaması tamamlandı. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sabit Kanat Sürü İHA Açık Ortamda Hedef Tespit ve İmha Görevi-Önceden Programlı Kol Uçuşu kapsamlı Faz-1 Aşama-1 yarışmasına 26 firma başvurdu. Gerekli yeterlilikleri karşılayan firmalara teknoloji geliştirme maliyeti karşılanarak destek sağlandı. Kalecik İHA Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuşlu testlere çok sayıda şirket katılarak yeteneklerini sergiledi.