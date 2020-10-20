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Dünyanın konuştuğu skandalda yeni gelişme!
Onlarınki gerçek bir sapıklık zinciriydi. İçerisinde özel jetlerin, rezilliklerini istedikleri gibi gözlerden uzak yaşayabilmek satın alınmış özel Karayipler adası, mağdur edilen yüzlerce genç kız ve çocuğunun yanı sıra bolca yalan ve entrikanın da olduğu; dünyanın en zengin, en ünlü ve soylu isimlerinin karıştığı bir zincir. Şimdiyse bu rezilliklerin detayları bir bir ortaya dökülmek üzere.