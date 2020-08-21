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Dünya Sağlık Örgütü'nden corona virüs açıklaması!

AA |  21 Ağustos 2020 Cuma - 19:56 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 20:00

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 100 yıl önce ortaya çıkan İspanyol gribi ile yeni tip corna virüsü (Covid-19) karşılaştırarak, "Küreselleşme, yakınlık ve bağlanmışlık gibi dezavantajlarımız var. Fakat gelişmiş teknoloji gibi bir avantajımız var. Dolayısıyla, bu salgını (Covid-19) iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz." dedi.


 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros  Adhanom Ghebreyesus,  DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde  video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, dünya genelinde  Kovid-19 vaka sayısının 22 milyonu, ölü sayısının da 780 bini geçtiğini söyledi. Salgında sadece vaka ve ölüm sayısının önemli olmadığını anlatan  Ghebreyesus, ayrıca hastaneye yatış ve yoğun bakım hastalarının sayısında artış  olduğunu, bunun sağlık sistemleri üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu ve diğer  sağlık hizmetlerinin aksadığına dikkati çekti.
 Ghebreyesus, isim vermeden dünyada birkaç ülkede çok az veya hiç  iletimin olmadığı uzun bir dönemden sonra salgının yeniden ortaya çıktığına  işaret ederek, ülkelerin toplu vakaları hızlı bir şekilde belirleyip önlem  almasının hayati öneme sahip olduğunun altını çizdi.
 
 Aşı bulunana kadar hiçbir ülkenin mevcut durumu sürdüremeyeceği  uyarısında bulunan Ghebreyesus, şöyle konuştu:
 "Aşı hayati bir araç olacak ve mümkün olan en kısa sürede aşı  bulunmasını umuyoruz. Ancak bir aşımızın olacağının da garantisi yok ve aşımız  olsa bile bu pandemiyi tek başına sona erdirmeyecek. Hepimiz şu an sahip  olduğumuz araçları kullanarak bu virüsü kontrol etmeyi ve yönetmeyi öğrenmek  zorundayız. Kendimizi ve birbirimizi güvende tutmak için günlük yaşamlarımızda  gerekli olan düzenlemeleri yapmalıyız."  Ghebreyesus, salgını bastırmak için "ülkelerin kapatılmasının" sağlık  sistemleri üzerindeki baskıyı azaltacağını belirterek, "Fakat, kapatmalar hiçbir  ülke için uzun vadeli bir çözüm değil. Yaşam ve geçim kaynakları arasında veya  sağlık ile ekonomi arasında seçim yapmamıza gerek yok. Bu yanlış bir seçimdir.  Aksine salgın, sağlık ve ekonominin birbirinden ayrılamaz olduğunu bize  hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.
 
 Konuşmasının son bölümünde 1918'de ortaya çıkan İspanyol gribinin iki  yılda sona erdiğini anımsatan Ghebreyesus, "Küreselleşme, yakınlık ve  bağlanmışlık gibi dezavantajlarımız var. Fakat gelişmiş teknoloji gibi bir  avantajımız var. Dolayısıyla bu salgının iki yıldan daha kısa bir sürede  bitirmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.
 
  
 

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Corona Dünya Sağlık örgütü Tedros Adhanom Ghebreyesus
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