Dünya Ralli Şampiyonası ne zaman? Türkiye Rallisi nerede yapılacak?

Türkiye Rallisi, Dünyanın en hızlı ralli pilotlarının nefes kesen mücadelelerine sahne olacak. 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5.yarışı Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenecek. Peki, Peki, Dünya Ralli Şampiyonası ne zaman, nerede yapılacak? Türkiye Rallisi nerede yapılacak? 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası tarihi...
DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?
Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Himayesine alınan, 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5.yarışı Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 18-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Son iki yıldır Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı en büyük spor organizasyonu olan Türkiye Rallisi, Marmaris’in eşsiz çam ormanları ve muhteşem denizinin güzelliği eşliğinde, Dünyaca ünlü pilotları ve binlerce turisti ağırlayacak.
TÜRKİYE RALLİSİ NEREDE YAPILACAK?
Corona virüs nedeniyle ilk 3 yarış sonrasında ara verilen şampiyona, 04-06 Eylül tarihlerindeki Estonya Rallisi ile devam edecek ve ekipler bu yarışın ardından rotalarını Türkiye’ye çevirecekler. 18 Eylül Cuma günü başlayacak olan Türkiye Rallisi, Dünyanın en hızlı ralli pilotlarının nefes kesen mücadelelerine sahne olacak. 3 gün boyunca Marmaris, Ula ve Datça bölgelerindeki özel etaplarda devam edecek heyecan, 155 televizyon kanalından canlı yayınlarla tüm Dünya’ya ulaştırılacak.