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Dünya medyası son dakika olarak geçti! Orman yangınları...
Orman yangınlarına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünyanın gözü Türkiye’de... 21 şehir alevlere teslim oldu. Ekiplerin müdahalesi son sürat devam ediyor. Bakan Bekir Pakdemirli, iki bölgede yangınların kontrol altına alındığını duyurdu. Uluslararası haber ajansları ise orman yangınlarını flaş olarak geçti. Ege ve Akdeniz kıyılarından onlarca fotoğraf servis etti. Dünya medyası, felakete geniş yer ayırdı.
Antalya, Adana, Muğla, Mersin, Kayseri, Manisa, Osmaniye, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Hatay, Osmaniye, Kütahya, Kilis, Kastamonu, Kahramanmaraş, Karaman, İzmir, Diyarbakır ve Bursa... 21 şehirde birden alevler yükseldi.