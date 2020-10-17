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Dünya doğalgaz rezervleri! En fazla doğalgaz rezervine sahip ülkeler! Dünya üzerinde toplam doğalgaz rezervi kaç metreküp?

Dünya doğalgaz rezervleri! En fazla doğalgaz rezervine sahip ülkeler! Dünya üzerinde toplam doğalgaz rezervi kaç metreküp?