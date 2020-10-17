Dünya doğalgaz rezervleri! En fazla doğalgaz rezervine sahip ülkeler! Dünya üzerinde toplam doğalgaz rezervi kaç metreküp?

Tüm dünya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni doğalgaz keşfi ile ilgili açıklamalarına kilitlendi. Karadeniz’de doğal gaz sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknik ekipten brifing alıyor. Pek çok kişi yeni doğalgaz keşfi ile ilgili açıklamalara odaklanırken aynı zamanda dünya doğalgaz rezervleri ile ilgili arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Dünyada en fazla doğalgaz rezervine sahip ülkeleri hangileri? İşte ülkelerin doğalgaz rezervleri...
DÜNYA DOĞALGAZ REZERVLERİ
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, dünya genelinde kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahip ülke, 47,80 trilyon metreküple Rusya.
Son olarak 8 Ağustos 2020’de güncellenen veriler, dünya üzerinde toplam 203,14 trilyon metreküp kanıtlanmış doğal gaz rezervi bulunduğunu gösteriyor.
2019 yılında kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahip ülke, 47,80 trilyon metreküple Rusya olurken onu 33,80 trilyon metreküplük doğal gaz rezerviyle İran, 23,86 trilyon metreküple Katar ve 13,44 trilyon metreküplük rezerviyle ABD izledi.
Doğal gaz rezervi açısından 4. sırada olmasına rağmen küresel enerji piyasalarında geçen yıl en fazla doğal gaz üreten ülke 920,9 milyar metreküple ABD oldu.
Yani, geçen yıl piyasaya sunulan doğal gazın yüzde 23,1'i ABD'de üretildi. ABD’yi 679 milyar metreküplük üretimle Rusya izledi. İran ise dünyanın en fazla doğal gaz rezervine sahip ikinci ülkesi olmasına rağmen, üretimde 244,2 milyar metreküple üçüncü sırada yer aldı.
EN FAZLA DOĞAL GAZ REZERVİNE SAHİP ÜLKELER!
BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, dünya üzerinde toplam 198,8 trilyon metreküp kanıtlanmış doğal gaz rezervi bulunuyor.