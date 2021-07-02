Dünya'da ilk! mRNA Aşıları Mükemmeliyet Merkezi kuruldu

Sanofi'nin açıklamasına göre, yılda yaklaşık 400 milyon avro yatırımla faaliyet gösterecek merkez, şirketin mRNA aşı geliştirme yeteneklerini Ar-Ge, dijital, kimya-üretim-kontrol (CMC) özel alanlarına odaklanacak.

Sanofi'nin Cambridge, MA (ABD) ve Marcy l'Etoile, Lyon (Fransa) merkezli tesislerinde çalışan yaklaşık 400 özel çalışanından oluşan ekipler, yeni nesil aşıların geliştirilmesi ve dağıtımının hızlandırılmasına yoğunlaşacak.

Mükemmeliyet merkez, Translate Bio iş birliğiyle geliştirilen aşı mRNA portföyünün de hızlandırılmasını sağlayacak.

Açıklamada görüşleri yer alan Sanofi Pasteur Küresel Araştırma ve Geliştirme Başkanı Jean-Francois Toussaint, Kovid-19 salgınıyla birlikte mRNA teknolojisinin yeni aşıların tüm zamanlardan daha hızlı bir şekilde kullanıma sunulmasını sağladığını bildirdi.

Toussaint, "Yine de mRNA uygulamalarının termostabilite ve tolere edilebilirlik seviyelerinin iyileştirmeleri gibi kilit inovasyon alanlarının daha da geliştirilmesi, mevcut veya gelecekte belirecek bulaşıcı hastalıklara karşı; yanı sıra her yaştan rutin aşılamada kritik önem taşıyor. Sanofi mRNA Aşıları Mükemmeliyet Merkezi, aşı inovasyonu alanına bu anlamda dünyaya öncülük etmeyi hedefliyor." ifadelerini kullandı.

"Merkez, Sanofi'yi nesil aşıların geliştirmesinde önemli bir konuma getiriyor"

Sanofi Pasteur İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Küresel Başkanı Thomas Triomphe ise yeni yatırımın Sanofi'yi mRNA teknolojilerinin kullanıldığı yeni nesil aşıların geliştirmesinde önemli bir konuma getirdiğini vurguladı.