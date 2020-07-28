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DSÖ'dan corona virüs açıklaması: Mevsimsel değil

AA |  28 Temmuz 2020 Salı - 18:02 | Son Güncelleme : 28 07 2020 - 18:02

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gribe yol açan influenza virüsleri gibi mevsimsel olmadığını, sıcak havalarda da etkisini sürdüreceğini bildirdi.


DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, internet üzerinden düzenlediği basın  toplantısında, solunum yolunu etkileyen virüslerin genelde mevsimsel olduğu ancak  Kovid-19'un davranışının farklı olduğunu belirterek, "Bu, her havayı seven bir  virüs ama daha çok yakın temastaki bir insandan diğerine bulaşmayı seviyor,  dolayısıyla ona bu fırsatı vermememiz gerek." dedi.
 
En fazla vakanın görüldüğü ülkelerden ABD'nin yaz mevsiminde olduğunu,  ayrıca Brezilya ve Filipinler gibi tropikal kuşaktaki ülkelerde de büyük salgın  öbekleri oluştuğuna dikkati çeken Harris, "Mevsimler virüsün yayılmasını etkiyor  gibi görünmüyor." ifadesini kullandı.
 
Tek büyük dalga
 
Harris, sonbaharda ikinci bir dalganın gelmesini bekleyip  beklemedikleri sorusuna yanıt olarak, "Şu an birinci dalgadayız. Kısmi iniş  çıkışlarla seyreden bir büyük dalga bu. Yapabileceğimiz en iyi şey salgını yatay  seyirde tutup, dalganın diz boyunu aşmasını önlemek. Şu anda birinci, ikinci,  üçüncü dalga gibi ifadelerin bir anlamı yok." değerlendirmesinde bulundu.
 
Virüsün en çok insanların toplu halde bulunduğu yerlerde yayıldığını  vurgulayan Harris, "İnsanların sosyal mesafeye uymadan bir araya gelmeleri, yakın  temasta bulunduklarında tedbir almamaları yayılmaya yol açıyor. Kovid-19'a karşı  işe yaradığı bilinen tedbirlere uymak hayati. Bunlar, sosyal mesafeye uymak, el  yıkamak, kaynağı izole etmek, iç mekanlarda gerektiğinde maske takmak ve  öksürürken ağzı kapamak." dedi.
 
Kovid-19'un büyük bir salgın olduğunu ve tedbir alınması gerektiğini  vurgulayan Harris, "Bu virüs farklı davranıyor, biz onu öğrendikçe o da bizi  öğreniyor, ihtiyatlı olmalıyız." ifadesini kullandı.
 
Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak  salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 16 milyon 650 bini aşarken, 656  binden fazla kişi hayatını kaybetti.
 

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Dünya Sağlık Örgütü virüs Kovid-19
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