DSİ mühendis alımı yapacak! Devlet Su İşleri 8 ilde personel alımı şartları nelerdir?

DSİ'ye mühendis alımı yapılacağına ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Resmi Gazete’nin bugünkü yayımlanan sayısında Devlet Su İşleri (DSİ) yeni personel alım ilanının yayımlandığı görüldü. DSİ personel alım şartları yayımlanan ilanda ayrıntılı olarak ifade edildi. İnşaat ve Makine Mühendisi kadrosunda yapılacak olan memur alımı kapsamında adayların KPSS 70 puan şartını taşıması gerekiyor.

DSİ yeni bir personel alım ilanı yayımladı. Başvurular 26 Nisan tarihinde başlayacak olup, 7 Mayıs tarihinde sona erecek. Söz konusu ilanda, başvuruların internet üzerinden alınacağına yer verilirken, başvuru işlemlerinin 26 Nisan'da başlayacağı, 7 Mayıs 2021 tarihi itibariyle sona ereceği kaydedildi. Duyuruda başvuru işlemlerine ilişkin, "Başvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formu'nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuru formunu imzalı olarak Genel Müdürlüğe göndereceklerinden bir çıktı alınması zorunludur. Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday kendi branşındaki il sayısı kadar tercih yapabilecektir. Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacağından şahsen veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir." denilirken, adayların KPSS 70 puan şartı ve diğer genel - özel şartları yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olmak.

c) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formu’nun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuru formunu imzalı olarak Genel Müdürlüğe göndereceklerinden bir çıktı alınması zorunludur.

Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday kendi branşındaki il sayısı kadar tercih yapabilecektir.

Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacağından şahsen veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU TARİHİ

Başvurular; 26 Nisan 2021 tarihi saat 10.00 da başlayacak, 7 Mayıs 2021 tarihi saat 24.00 de sona erecektir.