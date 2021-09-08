DSİ kura sonuçları 2021 sonuçları açıklandı mı? DSİ bölge müdürlüğü kura sonuçları sorgulama
08 Eylül 2021 Çarşamba - 15:23 | Son Güncelleme : 08 09 2021 - 15:24
Binlerce adayı ilgilendiren DSİ kura sonuçları açıklanmaya devam ediyor. DSİ işçi alımı sonuçları için gözler bölge müdürlüklerine çevrildi. 6 Eylül’den bu yana açıklanmaya devam eden işçi alımı sonuçları bölge müdürlükleri tarafından açıklanıyor. Her kadro için 4 katı adayın çağrıldığı kura sonuçları ile operatör, şoför, bakımcı, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı, sondaj işçisi, kompresör operatörü ve daha pek çok alanda personel alımı tamamlanacak. Peki, DSİ kura sonuçları listesi yayımlandı mı? DSİ kura sonuçları listesi ne zaman yayımlanacak? DSİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…
DSİ işçi alımı süreci devam ediyor. Binlerce kişinin başvurduğu DSİ işçi alımı için bölge müdürlüklerinde kura çekilişi yapılıyor. Kura çekimi sonuçları listesi, pek çok ilde canlı yayında yapılan çekilişin ardından netlik kazandı. Elazığ, Erzurum, Diyarbakır, Ankara, Isparta, Trabzon, Van, Kayseri, Balıkesir ve daha pek çok ilde gerçekleşen DSİ kura çekişi, noter huzurunda İŞKUR heyetinin gözetiminde gerçekleştirildi. DSİ kura sonuçları sonrasında pek çok işçi adayı yayımlanacak olan listeye odaklandı. Peki, DSİ bölge müdürlüğü kura sonuçları listesi yayımlandı mı? DSİ kura sonuçları listesi ne zaman yayımlanacak? DSİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte tüm detaylar…
DSİ KURA SONUÇLARI LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
DSİ kura sonuçları listesi, bölge müdürlükleri tarafından canlı yayında açıklanan kura sonuçları sonrasında pek çok kişinin gündeminde yer almıştı. İŞKUR aracılığıyla gerçekleşen kura çekilişinin ardından sonuçların, bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden duyuruldu. İşte kura sonuçları...
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