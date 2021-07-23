Doodle şampiyon adası oyunu oyna! Google Doodle şampiyon adası oyunları nedir, nasıl oynanır?

Google Doodle Şampiyon Adası oyunları ile ilgili aramalar sabah ilk saatlerden beri yoğun ilgi görüyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na özel olarak Google’den sürpriz Doodle geldi. Doodle Şampiyon Adası oyunları içerisinde 7 farklı oyun barındırıyor. "Lucky the Ninja Cat" ile başlan oyunda bu sürecinin geçilmesiyle bir takıma katılması isteniyor. Peki, Doodle Şampiyon Adası oyunu nasıl oynanır? Doodle Şampiyon Adası oyunu nedir? İşte Doodle Şampiyon Adası oyunu oyna…

Doodle Şampiyon Adası oyunları hakkındaki aramalar yoğun bir şekilde devam ediliyor. Google'dan Tokyo Olimpiyatlarına özel sürpriz Doodle hazırladı. Bu doodle lider panosunda izlenecek dört takımın puanlarına katkıda bulunan 16 bitlik mini bir oyundur. Google tarafından hazırlanan oyunun nasıl oynanacağı, oyunun ne olduğu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Doodle Şampiyon Adası oyunu nasıl oynanır? Doodle Şampiyon Adası nedir?

DOODLE ŞAMPİYON ADASI OYUNLARI NEDİR?

Doodle Şampiyon Adası oyunları 2020 Olimpiyat Oyunları nedeniyle Google tarafından hazırlanan bir oyun. Toplamda, masa tenisi, ragbi, koşu, yüzme ve tırmanma dahil olmak üzere yedi mini oyundan oluşuyor.

DOODLE ŞAMPİYON ADASI OYUNU NASIL OYNANIR?

Oyun "Lucky the Ninja Cat" rolüyle başlıyor, bu mini oyunu geçtikten sonra Kırmızı, Mavi, Sarı veya Yeşil takımlarından birine katılmanız gerekiyor.

Lucky the Calico Ninja Cat olarak oynarken, Ushi (bir inek), Karasu (bir karga), Inari (bir tilki) veya Kappa (bir Japon kaplumbağası) tarafından temsil edilen Mavi, Kırmızı, Sarı veya Yeşil takımlara katılabilirsiniz.

Bir takımınız olduğunda, her sporun "şampiyonlarını" bulmalı ve onlara mini oyunlarda meydan okumalısınız. Bu şampiyon isimler, Japon tarihi ve folklorundan ilham alınarak tasarlanmıştır.