Dolu neden yağar, nasıl oluşur? İstanbul’da doğu yağışı 2020…

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası İstanbul'da beklenen dolu yağışı başladı. 12.20-14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakası başta olmak üzere kuvvetli yağışın beklendiği kaydedilen açıklamada ani sel ve su baskınlarına ve dolu yağışına karşı tedbirli olması gerektiği açıklandı. Prof. Dr. Orhan Şen, Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yağışın etkili olduğunu belirterek, ''Aracınızı da güvenli bir yere koyun.'' uyarısını yaptı. Peki, Dolu neden yağar?

İstanbul'da dolu yağışı etkili oluyor. Meteorolojinin uyarılarının ardından özellikle boğaz çevresi ve Kadıköy'de dolu yağışı etkili oluyor. Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.

DOLU NEDEN OLUŞUR?

Dolu Kümülonimbus bulutlarının altlarında oluşur. Yükselen sıcak ve kuru hava donma derecesinde bulunan hava akımına girerek aniden soğuma oluşur. Uzun süre bulut içerisinde nemlenerek dolu taneleri oluşur. Yani bulutların içerisindeki hava akımının etkisi ile sıvı yağmur damlaları yükselmeye başlar. 0 ile -40 derece arasındaki hava ile karşılaştıklarında donmaya başlar. Böylelikle dolular oluşur. Dolu taneleri bulutların içerisinde gezinir. Bulutların içerisinde ne kadar fazla gezinirler, havadaki sıcaklık farkı da ne kadar fazla olursa dolu üzerindeki katmanlar da o derece artar ve daha büyük olur.

Dolular zamanla ağırlaşarak yerçekimin etkisi ile hareket kabiliyetini kaybederler ve yeryüzüne inemeye başlar. Bu da doğu yağışıdır. Rüzgar varsa, dolunun ağırlıkları artar ve daha tehlikeli bir boyuta ulaşır.

Sıcak hava cephesi ile soğuk hava cephesi arasında etkileşim nedeniyle dolular daha çok Bahar aylarında olur.

DOLU YAĞIŞININ ZARARLARI

Tarım arazilerine zarar verir buna bağlı olarak ürünün kalitesini bozar.

Tarım arazilerine zarar verdiği için bir sonraki yıl topraktaki verimi azaltır, bazı ağaç türlerinde hastalıkları meydana getirebilir.

Ağaçların bir sonraki yıl kurumasına sebep olur.

Büyük parçalı doluların yağması ev ve ağaçlar dışında canlılara da zarar verebilir.