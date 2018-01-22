Doktorla tartışan hasta, tüm hekimlerden özür diledi

İZMİR'de geçen temmuz ayında gittiği Alsancak Devlet Hastanesi'nde muayene sırasının uzaması üzerine doktora hakaret eden Can Aksu, hatasını anlayıp, tartıştığı doktorun yanı sıra İzmir Tabip Odası'na da bir mektup göndererek, tüm hekimlerden özür diledi.

