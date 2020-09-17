Doğu Akdeniz'de yeni doğalgaz keşfi!

Doğu Akdeniz'de İtalyan enerji devi ENI, İngiliz şirket BP ile Akdeniz'de Mısır açıklarında 2015'te keşfettiği rezerv ile birlikte toplam 120 milyar metreküp hacminde doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurdu.

İtalyan enerji şirketi ENI tarafından yapılan yazılı açıklamada, Akdeniz 'de Mısır açıklarında yeni bir doğal gaz rezervi bulunduğu duyuruldu. Yeni rezervin Nil Deltası'ında kıyıya 5 kilometre uzaklıkta ve 16 metre derinlikte bulunduğu ifade edildi.

TOPLAM REZERV 120 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTI

Temmuz 2015'de keşfedilen ve halen üretim yapılan Noroos rezervinin 4 kilometre kuzeyinde olduğu açıklanan yeni keşfin, "Büyük Noroos Alanı" olarak ifade edilen sahanın içinde olduğu aktarıldı. Söz konusu keşifle birlikte toplam doğal gaz rezervinin 120 milyar metreküp olarak tahmin edildiği belirtildi.

YENİ REZERV KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLECEK

Yeni bulunan rezervin, ENI'nin ortağı BP ve Mısır ulusal petrol kurumlarıyla koordineli bir şekilde değerlendirileceği ifade edildi.

1954'DEN BERİ ORTAK ÇALIŞIYORLAR

1954 yılından bu yana Mısır'da enerji üreten ENI, Batı Abu Mazi bölgesinde BP ile ortak çalışma yürütüyor.