Doge günü nedir? Dogecoin günü ne zaman, 20 Nisan mı? Dogecoin ne kadar olacak, yükselir mi?

Bitcoin’e tepki olarak çıkarılan mizah amaçlı ortaya çıkan Dogecoin kısa sürede büyük bir başarıya imza attı. Kripto para birimleri dün düşüş yaşarken, etkilenmeyen Doge Coin bugün tüm zamanların rekorunu kırdı. Gelişmelerin ardından bir grup 20 Nisan’ı Dogecoin günü ilan etmek için kolları sıvadı. Doge günü nedir?

Kripto paralar bir günde yüzde 10'dan fazla düşüş yaşarken, piyasa değeri en yüksek olan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.1 artış yaşadı. Son 1 saatte yeniden yüzde 0,7 oranında düşüş kaydeden Bitcoin, 7 günde ise yüzde 5,7 oranında değer kaybetti. Kripto para piyasasında yaşanan olayların ardından Reddit’te GameStop olayı ile bilinen WallStreetBets grubu Dogecoin için harekete geçti. WallSteetBets’in lideri olarak da bilinen The Chairman isimli Twitter kullanıcısı 20 Nisan’ın Doge’nin günü olacağını söyledi. The Chairman, Doge’nin hem havlamayı hem de uçmayı çok sevdiğini sözlerine ekledi.

DOGE GÜNÜ NEDİR?

Doge yeni bir ralli başlatmış ve 0.5 dolar seviyesine kadar tırmanmıştı. Sonrasında düşüşe geçen Dogecoin 0.27 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Bir grup 20 Nisan’nın Dogecoin günü olarak ilan edilmesi için birçok platformda örgütlenerek Dogecoin’i 1 dolara ulaştırmaya çalışacak.

Dogecoin’in 20 Nisan’da yeni bir rekor kırıp kıramayacağı, WallStreetBets’in oldukça iddialı ifadelerinin ardından merak ediliyor. Doge’nin 1 dolar olması için ellerinden geleni yapacaklarını iddia edilirken, bunun bir manipülasyon olabileceği de belirtiliyor.

Bir grup madenci de 1 Nisan’da ETH ağına saldırı düzenleyeceklerini açıklamışlardı; ancak konuyla ilgili herhangi bir şey yaşanmadı.

TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Sosyal medyada yapılan bir espriyle ortaya çıkan kripto para birimi Dogecoin yine farkını koyarak 16 Nisan'da 8. sıradayken, bugün 5. sıraya yükseldi. Dün yaşanan kripto depremden de etkilenmeyen Doge Coin oldu. Dün düşüş yaşamayan tek kripto para birimi olan Doge Coin son 1 haftada yüzde 405 artış yaşadı.

DOGE COİN NE KADAR?

Bir günde yüzde 21.9 yükselen Doge Coin, 1 yılda ise yüzde 18.123 oranında artış yaşadı. 16 Nisan'da piyasa hacmi 36 milyar doları aşan kripto paranın şu an piyasa hacmi 48 milyar 700 bin doları aştı. 0,375 dolar seviyesindeki Doge Coin son 1 saatte yüzde 6,6 düşüş seyrediyor. Doge Coin birkaç saat önce 0,418 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.