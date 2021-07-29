Doğal gaz keşfinde kritik gelişme! İlk test başarıyla tamamlandı

Son dakika haberi... Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 tespit kuyusunda gerçekleştirilen ilk kuyu akış testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, söz konusu testlerin Türkiye için bir dönüm noktası niteliği taşıdığını söyledi.

TPAO'dan yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz 'deki Sakarya Gaz Sahası'nda "ultra derin denizde" yer alan Türkali-2 tespit kuyusunda ilk kuyu akış testi başarıyla gerçekleştirildi.

Test edilen ilk rezervuar seviyesinden günde 0,75 milyon metreküp doğal gaz akışı sağlanırken, analiz sonuçları rezervuarın günlük 1,2 milyon metreküp üretim kapasitesi olduğunu gösteriyor.

Faaliyet sürecinde, kuyuda iki ayrı seviyede daha test yapılacak.

Kuyu akış testinden elde edilen veriler, sahanın geliştirilmesinde kuyu testinin hemen ardından tamamlanacak ön mühendislik ve tasarım çalışmalarının optimizasyonu için kullanılacak.

Filyos'ta kurulacak doğal gaz işleme tesisine ilk doğal gazın ise 2023 yılında ulaşması hedefleniyor.

"YENİ SAHA FEŞFİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, söz konusu testlerin Türkiye için bir dönüm noktası niteliği taşıdığını belirterek şunları kaydetti:

"Sakarya Sahası'ndan yapılacak üretimin önemli bir ekonomik karşılığı olacağını gösteren akış değerleri, TPAO için yeni fırsatlara da işaret ediyor. Geçtiğimiz günlerde 11 bin kilometrekare alanda yeni bir 3B sismik çalışmayı tamamladık. Sakarya Proje Ekibi, bir yandan sahanın geliştirilmesi, bir yandan da Amasra -1 keşfinin ardından olası yeni sahaların bulunması için gece gündüz çalışıyor."

AÇILAN ÜÇÜNCÜ KUYU

Sakarya Gaz Sahası'nda Fatih Sondaj Gemisi tarafından açılan üçüncü kuyu olan Türkali-2'de 2 bin 154 metre su derinliğinde, 3 bin 950 metre son derinliğe kadar sondaj yapıldı. Sahadaki kuyu akış testleri, TPAO envanterine 2020 yılında katılan Kanuni Sondaj Gemisi tarafından gerçekleştiriliyor. Akış testi, keşfedilen rezervlerden üretilebilecek doğal gazın akış hızı ve basıncı konusunda veri sağlıyor. Bu verilerle kuyuların ekonomik üretim potansiyeli hesaplanabiliyor.