29 Mart 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.394 0.86 EURO 9,6540 0.96
USD 8,1880 1.34 ALTIN 449,160 -0.21
CANLI BORSA
TÜMÜ

DNA incelenmesinde kullanılan "boyut belirteci" geliştirildi

AA |  29 Mart 2021 Pazartesi - 17:27 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 17:27

Van Teknokent'te kurulan laboratuvarda, ithal edilen bilim insanlarının moleküler genetik çalışmalarda kullandığı "DNA boyut belirteci"nin yerli prototipi üretildi.


Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim  Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mevlüt Arslan, virüs, bakteri, hayvan, bitki ve insan  DNA'larının incelenmesi ve bilimsel özelliklerinin ortaya çıkarılmasına yönelik  çalışmalarda kullanılan ithal belirteçlerin Türkiye'de üretilmesi için çalışma  başlattı.
 
Bu amaçla YYÜ bünyesindeki Teknokent'te laboratuvar desteği verilen  Arslan, moleküler çalışmalarda kullanılan belirteçlerin üretimiyle ilgili yeni  bir yaklaşım geliştirdi.
 
Bu sayede dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı hedefleyen Arslan,  gelecek yıl seri üretime başlayacak ürünü geliştirmeyi başardı.
 
"Laboratuvarlarda bulunması gereken temel ürünlerden biri"
Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirdiği ürünün bir  Ar-Ge ve inovasyon projesi olduğunu ve KOSGEB tarafından desteklendiğini söyledi.
 
Çalışmalara geçen yıl şubat ayında başladığını belirten Arslan, şu  bilgileri verdi:
"Rekombinant DNA teknolojisi ve genetik mühendisliği stratejilerini  kullanarak DNA boyut belirteçlerinin üretimiyle ilgili yeni bir yaklaşım  geliştirdim. Yoğun çalışmalar neticesinde ürünün prototipini elde ettim.  Geliştirme çalışmalarım devam ediyor. DNA boyut belirteçlerini 2022 yılına kadar  seri üretim seviyesine ulaştırmayı hedefliyorum. Bu ürün sayesinde incelenen  DNA'nın uzunlukları tespit ediliyor. Bu ürün, üniversitelerde, enstitülerde ve  araştırma merkezlerinde çok yaygın olarak kullanılıyor. Tıp, veteriner, ziraat  alanları başta olmak üzere virüs, bakteri gibi mikroorganizmalardan hayvan, bitki  ve insanlara kadar geniş bir alanda genetik-PCR çalışmaların yürütüldüğü  laboratuvarlarda bulunması gereken temel ürünlerden biri. DNA boyut belirtecinin  Türkiye'de üretilmeyen ürün olması, çalışmalarıma başlamamda en önemli sebep  oldu."
 
Laboratuvar çalışmalarında DNA boyut belirteçlerinin yoğun  kullanıldığını, bu durumun finansal açıdan çalışmaları olumsuz etkilediğini  aktaran Arslan, şöyle devam etti:
"Bu çalışmamla araştırmacılar için uluslararası standart ve kalitede  DNA boyut belirteçleri geliştirerek ülkemizi dışa bağımlı olmaktan çıkarmayı ve  ihracat potansiyelimizi arttırmayı hedefliyorum. Bu ürünü yerlileştirerek,  ülkemiz araştırmacılarının daha uygun maliyetle bu belirteçlere ulaşmasını  sağlamak istiyorum. Ayrıca daha önce hiç olmayan, araştırmacıların isteklerine  özgü DNA boyut belirteçlerinin üretimini de amaçlıyorum."
 

ETİKETLER

DNA boyut belirteci "DNA boyut belirteci
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.