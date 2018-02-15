Diyarbakır kırsalındaki büyük operasyon tamamlandı

Diyarbakır'ın, Kulp, Silvan, Hazro ve Lice ilçelerine bağlı 71 köy ve 107 mezrada PKK terör örgütüne yönelik 1200 asker ve güvenlik korucusunun katıldığı büyük bir operasyon bu sabah 07:00 itibari ile tamamlandı.

