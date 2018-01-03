Diyarbakır'daki HIV skandalı ile ilgili flaş gelişme!

Siirt'te yaşayan ve doğum için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'ne getirilen HIV virüsü taşıyan Ç.K.'nin sezaryenle doğum operasyonu sırasında, asistan doktor D.D.'nin eline iğne battı. Tedaviye alınan doktor, avukatı aracılığı ile suç duruyusunda bulundu. Asistan doktor, suç duyurusunda; ameliyat sırasında yeterli önlemlerin alınmadığı, korucuyu malzemelerin bulunmadığını belirtilerek, Üniversitesi yönetimi ve kadın HIV virüsü taşıdığı için ameliyata girmeyen doktorlardan şikâyetçi oldu. Suç duyurusundan sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 'görevi kötüye kullanmak' ve 'taksirle yaralama' suçlarından Üniversite yönetimi ve ameliyata girmeyen doktorlar hakkında soruşturma başlattı.

Haklarında suç duyurusunda bulunulan kişilerin öğretim üyesi olması nedeniyle, savcılığın Yükseköğretim Kurulu'ndan soruşturma izni isteyeceği ve ona göre soruşturmanın seyrini belirleyeceği öğrenildi.