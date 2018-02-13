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Diyarbakır'da polis noktasına saldırı

DHA |  13 Şubat 2018 Salı - 22:16 | Son Güncelleme : 13 02 2018 - 22:16

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde polis yol uygulama noktasında bardak üzerinde hazırlanmış küçük el çaplı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı olmadı.


Merkez Kayapınar ilçesinde Şanlıurfa Caddesi üzerinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı yakınlarındaki polis uygulama noktasına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Polis uygulama noktasına atılan ve bardak içerisine tuzaklanmış patlayıcının etkili bir şekilde patlamadığı öğrenildi. Patlama sonrası kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatılırken, terörle mücadele ve olay yeri inceleme ekipleri patlama bölgesinde inceleme yaptı. 
 

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