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Diyarbakır'da PKK'ya eleman sağlayan terörist yakalandı

DHA |  19 Haziran 2019 Çarşamba - 10:31 | Son Güncelleme : 19 06 2019 - 10:44

Diyarbakır'da, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya eleman sağladığı tespit edilen 'Serhat' kod adlı terörist İ.B. yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar kapsamında PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, örgüte eleman temin ettiği tespit edilen ve daha önce aranma kaydı olmayan 'Serhat' kod adlı terörist İ.B.'nin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda, terörist İ.B., Kayapınar ilçesindeki adreste yakalandı.
 
Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından terörist İ.B., sevk edildiği  adliyede çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütünü üye olmak' suçundan tutuklandı.

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Diyarbakır terörist yakalandı kod adı Serhat Terör örgütü PKK
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