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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

06 Şubat 2018 Salı - 20:56 | Son Güncelleme : 06 02 2018 - 20:56

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'la görüştü.


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