Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, kazada öldü

Kaza, gece saatlerinde Sarımazı Mahallesi'ndeki kamyon garajı önünde meydana geldi. Aykut Güvercin yönetimindeki 34 CNU 325 plakalı mazot tankeri, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak, ağaçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Güvercinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede Güvercinin kalp krizi geçirip, direksiyon kontrolünü yitirerek kaza yaptığı tespit edildi. Olay yerindeki incelemenin ardından Güvercinin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.