14 Ocak 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.559 0.63 EURO 9,0180 0.20
USD 7,4070 0.06 ALTIN 440,730 -0.96
CANLI BORSA
TÜMÜ

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, kazada öldü

DHA |  14 Ocak 2021 Perşembe - 1:57 | Son Güncelleme : 14 01 2021 - 1:57

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, yoldan çıkıp, ağaçlara çarpan mazot yüklü tankerin sürücüsü Aykut Güvercin (58), hayatını kaybetti. Güvercin'in kalp krizi geçirdiği, bu nedenle direksiyon kontrolünü yitirip, kaza yaptığı tespit edildi.


Kaza, gece saatlerinde Sarımazı Mahallesi'ndeki kamyon garajı önünde meydana geldi. Aykut Güvercin yönetimindeki 34 CNU 325 plakalı mazot tankeri, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak, ağaçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Güvercinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede Güvercinin kalp krizi geçirip, direksiyon kontrolünü yitirerek kaza yaptığı tespit edildi. Olay yerindeki incelemenin ardından Güvercinin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 
 
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ETİKETLER

Adana Ceyhan sürücü
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.