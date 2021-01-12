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Dijital aynalı otomobil Türkiye’de satışa çıktı!

12 Ocak 2021 Salı - 16:56 | Son Güncelleme : 12 01 2021 - 17:00

Lexus, daha fazla sürüş konforu sağlayan Dijital Ayna teknolojisini elegant sedan ES ile birlikte satışa sunacak.


Dijital Ayna teknolojisi, 1 milyon 675 bin TL’lik fiyat ile hibrit ES 300h Exclusive donanımında tercih edilebiliyor. Dijital Ayna’ya sahip Lexus ES modelleri, İstanbul’daki Lexus Dolmabahçe Showroom’u ve Ankara’daki Lexus Mahall Showroom’unda yer alıyor. Seri üretim araçlarda dünyanın ilk Dijital Aynası olarak tanıtılan sistem, geleneksel aynaların yerine, araca dijital kameraları ve yüksek çözünürlüklü ekranları getiriyor.

Görüş açıları geliştirildi

Konvansiyonel aynaların yerini daha küçük kameraların almasıyla görüş açısı iyileşirken, rüzgar sesinin azalmasıyla kabini daha da sessiz hale getiriyor. Her türlü yol koşulunda çevreyi daha geniş açıyla ve net bir şekilde görülmesini sağlayan Dijital Aynalar, kazalara sebep olabilen kör noktayı da tamamen ortadan kaldırıyor.Lexus’un geliştirdiği Dijital Aynalar, aracın dışarısına yerleştirilen şık tasarımlı kameralar ile içeride ön sütunlara yerleştirilen iki adet 5 inç’lik yüksek çözünürlüklü ekranları bir araya getiriyor.

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