DGS tercih sonuçları, 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. 27 Ağustos'ta başlayan tercih süreci devam ediyor. Peki, DGS tercihleri son gün ne zaman, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS tercihler ne zaman açıklanacak, tercih için son gün ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri 27 Ağustos'ta başladı, halen devam ediliyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman sona erecek, sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, TERCİH İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

DGS yerleştirme sonuçları için henüz resmi bir tarih açıklamadı. Geçen yıl 25 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihleri arasında alınan tercihler 5 gün sonra 7 Ekim tarihinde açıklanmıştı.

7 Eylül 2021 tarihinde son bulacak tercihlerin ardından 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.