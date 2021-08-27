DGS tercihleri başladı mı? ÖSYM DGS tercih kılavuzu 2021 ve Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları!

DGS tercihleri başladı mı, Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman? Dikey geçiş hakkını kullanacaklar geçtiğimiz günlerde DGS’ye girdi. Sınavın ardından sonuçlar açıklanınca öğrenciler tercih sürecine detaylarını sorgulamaya başladı. İşte ÖSYM DGS tercih kılavuzu 2021 ve Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları…

DGS tercihleri ne zaman, DGS kılavuzu açıklandı mı? sorusu yanıt buldu. DGS sonuçlarını öğrenen adaylar ÖSYM tarafından verilecek haberi sabırsızlıkla bekliyordu. 2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

2021-DGS BAŞVURU KILAVUZU



2021-DGS TERCİH BİLGİLERİ VE TABLOLAR