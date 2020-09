DGS taban – tavan puanları ve kontenjanlar 2020! DGS kılavuzu yayımlandı!

DGS tercih kılavuzu yayımlandı, tercihler alınmaya başlandı. Yerleştirme işleminde, 2020-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor. Kılavuzun açıklanmasının ardından DGS başarı sıralamaları, taban ve tavan puanları hakkında yapılan araştırmalar da arttı.

DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI

DGS taban ve tavan puanları için kılavuzdan yararlanabilirsiniz.

DGS PUAN HESAPLAMA

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.