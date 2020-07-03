DGS geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? DGS geç başvuru ödemesi nasıl yapılır?

Önlisans eğitimini, lisansa tamamlamak isteyen öğrencilerin girdiği DGS başvurusu için son gün. DGS geç başvuru işlemleri bugün gerçekleştiriliyor. DGS geç başvurunun bugün sona ermesi nedeniyle, adaylar yoğun bir şekilde, DGS geç başvuru ücretini ve yatırılacağı bankayı araştırıyor. Peki, DGS geç başvuru ücreti ne kadar? DGS geç başvuru ücreti nereye yatırılacak? DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

DGS başvuru tarihlerinde başvuru yapmayanlar için tanınan geç başvuru dönemi bugün sona eriyor. 17 Haziran'da sona eren başvurularda işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar için ÖSYM, geç başvuru imkanı tanıdı. İşte DGS geç başvuru ücreti miktarı ve yatırılması gereken bankaların listesi…

DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuru ücreti 195,00 TL olarak belirlendi.

DGS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

DGS’ye başvuru yapacakların ÖSYM’nin osym.gov.tr adresinden ‘Aday İşlemleri Sistemi’ne aday şifresi ve T.C. kimlik numarası kullanarak giriş yapmaları gerekiyor.

– ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adayların, başvurularını başvuru merkezinden yapmaları gerekiyor. DGS kılavuzunda ‘geçerli fotoğraf’ ve ‘geçerli eğitim bilgisi’ şöyle anlatılmıştır;

* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgileri geçerli olanlar.

– Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabilirler.

DGS GEÇ BAŞVURU PARASI HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Adayların, sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; Dikey Geçiş Sınavının sınav ücretini yatıracağını, T.C. Kimlik Numarasını veya Y.U. Numarasını, ad ve soyadı bilgilerini söylemeleri yeterlidir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden kredi kartı/banka kartı veya internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka bankadan ayrılmadan düzelttirmeleri gerekmektedir.

Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.