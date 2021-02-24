DGS başvuruları ne zaman? 2021 DGS sınav tarihi ve başvurularının detayları!

ÖSYM tarafından uygulanan Dikey Geçiş Sınavı’nın (DGS) ne zaman yapılacağı sınava katılmak isteyen adaylar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki, DGS sınavı ne zaman 2021? DGS başvuruları ne zaman alınacak? 2021 İşte DGS sınav tarihi...
DGS SINAVI NE ZAMAN 2021?
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yaparak eğitimlerini 4 yıla tamamlamalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvurular 21 - 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, DGS 2021 sınavı ise, 11 Temmuz'da yapılacak. DGS 2021 sınav sonuçları ise, 12 Ağustos 2021'de açıklanacak.
DGS sınav tarihi 2021
Sınav Tarihi : 11.07.2021
Başvuru Tarihleri: 21.05.2021 2021- 31.05.2021
Geç Başvuru Günü: 08.06.2021
Sonuç Açıklama Tarihi: 12.08.2021