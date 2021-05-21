DGS başvuru kılavuzu yayımlandı! DGS başvuru ekranı…

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS), 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 12.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
2021-DGS'de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-DGS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Genel Bilgiler Temel İlke ve Kurallar
TABLO-1.Merkezi Yerleştirme ile Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları
TABLO-1'de Yer Alan Yükseköğretim Lisans Programlarının Koşul ve Açıklamaları
TABLO-2.Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
TABLO-3 Ön Lisans Diploması Alınacak Olan/Alınan Üniversite/Meslek Yüksekokulları
TABLO-4 Ön Lisans Diploması Alınacak Olan/Alınan Program
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri