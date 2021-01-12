Devlet tiyatrolarının salgından olumsuz etkilenen özel tiyatrolara desteği sürüyor

SDT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde devlet tiyatroları yerleşik ve turne sahnelerini salgından olumsuz etkilenen özel tiyatroların kullanımına açtı.
Projeyle Kovid-19 sürecinde perdelerini açamayan özel tiyatroların sanatseverlerden kopmamaları amaçlanıyor.
Bu çerçevede, SDT'nin Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sahnesinde Tiyatro Kiraz'ın “Hayat Üniversitesi” adlı oyunu sahnelenecek.
Mehmet Mayda’nın kaleme aldığı, Erdal Hedef’in yönettiği oyun, 14 ve 15 Ocak'ta sanatsverlerle buluşacak.