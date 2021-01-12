Devlet tiyatrolarının salgından olumsuz etkilenen özel tiyatrolara desteği sürüyor

SDT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde devlet tiyatroları yerleşik ve turne sahnelerini salgından olumsuz etkilenen özel tiyatroların kullanımına açtı.

Projeyle Kovid-19 sürecinde perdelerini açamayan özel tiyatroların sanatseverlerden kopmamaları amaçlanıyor.

Bu çerçevede, SDT'nin Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sahnesinde Tiyatro Kiraz'ın “Hayat Üniversitesi” adlı oyun u sahnelenecek.

Mehmet Mayda’nın kaleme aldığı, Erdal Hedef’in yönettiği oyun, 14 ve 15 Ocak'ta sanatsverlerle buluşacak.