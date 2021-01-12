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Devlet tiyatrolarının salgından olumsuz etkilenen özel tiyatrolara desteği sürüyor

AA |  12 Ocak 2021 Salı - 16:53 | Son Güncelleme : 12 01 2021 - 16:53

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) sahnesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde özel tiyatrolara destek vermek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Tiyatro Kiraz'ın "Hayat Üniversitesi” adlı oyunu seyirciyle buluşacak.


SDT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde devlet tiyatroları  yerleşik ve turne sahnelerini salgından olumsuz etkilenen özel tiyatroların  kullanımına açtı.
 
Projeyle Kovid-19 sürecinde perdelerini açamayan özel tiyatroların  sanatseverlerden kopmamaları amaçlanıyor.
 
Bu çerçevede, SDT'nin Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sahnesinde Tiyatro  Kiraz'ın “Hayat Üniversitesi” adlı oyunu sahnelenecek.
 
Mehmet Mayda’nın kaleme aldığı, Erdal Hedef’in yönettiği oyun, 14 ve  15 Ocak'ta sanatsverlerle buluşacak.

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Devlet tiyatroları salgın destek
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