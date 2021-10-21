Devlet Hava Meydanları (DHMİ) personel alacak! İşte müfettiş yardımcısı giriş sınavı başvuru şartları!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfına dâhil müfettiş yardımcısı alımı yapılacak. İlan, resmi Gazete’de yayımlandı. Peki, Devlet Hava Meydanları personel alımı başvurusu nasıl yapılır? DHMİ personel alımı başvuru şartları!

DEVLET HAVA MEYDANLARI (DHMİ) PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Giriş Sınavı için başvurular 25 Ekim 2021 – 07 Kasım 2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekiyor. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI!

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak.

2- Yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

3- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, yukarıdaki tabloda puan türleri başlığı altında belirlenen puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak.

4- Sınavın açıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

5- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

6- Sağlık durumunun, Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmamak,

7- Daha evvel DHMİ Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak,

8- Müfettişlik karakter ve niteliklerini haiz bulunmak.

ÇEVRİMİÇİ BAŞVURUDA YÜKLENECEK BELGELER

- Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesi

- Öz Geçmiş.

GİRİŞ SINAVININ YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamadan oluşacak. Yazılı sınav 4 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da yapılacak. Başvuru yapan adayların; KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, her bir grup için alınacak personel sayısının 20 katı kadar aday yazılı sınava katılmaya hak kazanacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilecek. Yazılı Sınav çoktan seçmeli ve iki oturum şeklinde yapılacak. Birinci oturum alan bilgisinden, ikinci oturum genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular ile yabancı dil (İngilizce) bilgisinden oluşacak. İkinci oturum tüm gruplar için ortak olarak yapılacak.

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